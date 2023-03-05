العالم اليوم - إنفوغرافيك.. الكلاسيكو الإنجليزي بين الفريقين الأحمرين

انتم الان تتابعون خبر إنفوغرافيك.. الكلاسيكو الإنجليزي بين الفريقين الأحمرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 03:22 مساءً - يحل فريق مانشستر يونايتد اليوم الأحد ضيفا، قد يكون ثقيلا، على ليفربول، في مباراة الإياب ضمن الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي هذه المباراة، يسعى الفريقان لمواصلة انتصارهما، غير أن دوافع ليفربول قد تكون أقوى، إذ يحاول أن يقترب أكثر من منطقة الأربعة الكبار، فيما يحاول اليونايتد أن يكون قريبا من فريقي المقدمة، أرسنال ومانشستر سيتي، عسى أن يخسرا ويستولي على المقدمة من جانبه.

فريق ليفربول يحتل حاليا المركز السادس برصيد 39 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

يشار إلى أن فريق مانشستر يونايتد كان قد فاز في المواجهة ضمن دور الذهاب والتي جرت على ملعب أولد ترافورد، بهدفين لهدف.

ويبدو أن ستكون هناك مواجهة أخرى بين هدافي الفريقين، أي بين النجم المصري محمد صلاح والنجم الإنجليزي المتألق مؤخرا ماركوس راشفورد.

ويتصدر فريق أرسنال جدول الترتيب في البريميرليغ برصيد 63 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي، بطل الموسم المنصرم، المركز الثاني برصيد 58 نقطة.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح موقف الفريقين ونتائجهما الأخيرة.