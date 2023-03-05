اشتباكات في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين بعد حادث تصادم القطارين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 02:27 مساءً - اندلعت اشتباكات في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأحد، بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين، على خلفية حادث تصادم قطارين راح ضحيته 57 شخصا على الأقل مطلع الأسبوع.

وتظاهر طلاب جامعيون وعاملون في السكك الحديدية بوسط أثينا بسبب الحادث الذي يعد الأكثر دموية في الذاكرة القريبة لليونان.

والجمعة الماضي، اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين على خلفية الحادث.

وألقى شبان في وسط أثينا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بوابل من الغاز المسيل للدموع.

واصطدم قطار ركاب بقطار بضائع وجها لوجه بسرعة عالية، ونظم الطلاب احتجاجات في أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة إن 31 جثة جرى التعرف عليها في الوقت الراهن، وجرى التعرف عليها كلها تقريبا من خلال الحمض النووي، إذ كان التصادم عنيفا للغاية.

وقال متحدث باسم الشرطة: «تم إبلاغ 11 أسرة، والعملية المؤلمة مستمرة، وفي المختبرات، تجرى فحوص التعرف بلا انقطاع وعُلقت جميع الأعمال الأخرى».