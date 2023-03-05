شرطة اليونان: 7500 شخص احتشدوا أمام البرلمان بسبب حادث القطار

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد - أن هذه التظاهرة تأتى استجابة لنداء الطلاب وعمال السكك الحديدية وموظفى القطاع العام بعد بدء إضراب فى القطارات والمترو بجميع أنحاء البلاد.
وكان قطار ركاب سار لكيلومترات عدة على المسار نفسه لقطار شحن جاء فى الاتجاه نفسه قبل وقوع الكارثة حيث ذكرت تقارير أن مسؤول المحطة فى "لاريسا" بوسط اليونان لم يغير مسار أحد القطارين.
يذكر أن العديد من الطلاب العائدين من عطلة نهاية أسبوع طويلة كانوا داخل قطار الركاب ومن بين الضحايا تسعة على الأقل من طلاب جامعة أرسطو بتسالونيكى و26 جريحا.
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