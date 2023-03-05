«القاهرة الإخبارية»: مدير المحطة المتسبب بحادث اليونان منتدب من «التعليم»

جدة - نرمين السيد - قال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن تحقيقات حادث تصادم قطارى اليونان أثبتت أن مدير المحطة المتسبب فى الكارثة تم انتدابه منذ 20 سنة، للعمل بوزارة التربية والتعليم فى مدرسة للمرحلة الابتدائية، ومنذ شهرين فقط طلب العودة للعمل فى هيئة السكك الحديدية مع اقتراب سنه للتقاعد.





وأضاف بركات، خلال مراسلته لقناة "القاهر الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه بالفعل عاد للسكك الحديدية وعمل مدير محطة قطار، كما كشفت التحقيقات عن أنه قام بخطأ آخر ووجه أحد القطارات، لكن سائق القطار اكتشف قبل وقوع الكارثة وطلب تعديل اتجاه سيره، قبل وقوع الحادثة بساعة. وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، استمرار التظاهرات والاحتجاجات تكريمًا لضحايا حادث تصادم القطارين، وتشهد وسط أثينا أمام مبنى البرلمان، تظاهرة اليوم، دعت إليها النقابات والاتحادات بمشاركة طلاب الجامعات والمدارس والعاملين فى قطاع السكك الحديدية.

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