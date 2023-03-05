احتجاجات بـ اليونان فى أعقاب حادث القطارين

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد طلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار، متعهدا ببذل قصارى الجهد لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

يشار إلى أن قطارين فى اليونان كانا قد اصطدما، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، ووقع الحادث فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضى، بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير فى الاتجاه المعاكس.