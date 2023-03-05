إصابة 5 أشخاص فى إطلاق نار بأحد شواطئ لوس أنجلوس

وقالت اللفتنانت شارون برادى من مركز شرطة "هاربور كوميونيتى" التابع لشرطة لوس أنجلوس، إن الضباط استجابوا لتقرير عن وقوع إطلاق للنار فى شاطئ "رويال بالمز" بمنطقة "سان بيدرو" فى الساعة 5:44 مساء بالتوقيت المحلى، بحسب وكالة "أنباء أسوشيتيد برس".
ونقل المستجيبون للطوارئ أربعة أشخاص مصابين بطلقات نارية إلى المستشفيات المحلية، وقالت برادى "إن الشرطة علمت بعد ذلك أن ضحية خامسة نقلها أحد أصدقائها إلى المستشفى".. مضيفة "لدينا البعض فى حالة حرجة، والبعض الآخر حالته مستقرة".
وتشير تقارير إلى أن المشتبه به فر من مكان الحادث فى سيارة ولم تلق الشرطة القبض على أحد مساء أمس، يأتى ذلك فى وقت استضافت جانيس هان عضو مجلس المشرفين فى لوس أنجلوس، حدث "إعادة شراء السلاح" الذى أقيم فى ويلمنجتون، بالشراكة مع قسم الشرطة، وقالت هان "إنه تم استبدال ما لا يقل عن 45 بندقية ببطاقات هدايا لقيمة مالية فى هذا الحدث".
وأصدرت هان بيانا نُشر على وسائل التواصل الاجتماعى أعربت فيه عن غضبها وحزنها حيال وقوع حادث إطلاق النار.. وقالت "من المفارقات المأساوية أننا استضفنا اليوم حدثا لإعادة شراء الأسلحة على بعد أميال قليلة من هذا الموقع".
وتنظم لوس أنجلوس سنويا عمليات إعادة شراء للسلاح منذ عام 2009، وتم تنظيم أحداث مماثلة فى الأعوام الماضية فى مدن أخرى منها ديترويت وبوسطن.
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