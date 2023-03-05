مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد أسباب زيارة وزير الدفاع الروسى لـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو زار، أمس، منطقة العمليات العسكرية بمنطقة دونيتسك، ونشرت وزارة الدافع الروسية فيديو يظهر وزير الدفاع وهو يتفقد سير وتطورات العملية العسكرية، كما التقى عددا من ضباط الجيش الروسي، إضافة إلى أنه قلد عددا من الضباط والجنود بأوسمة من وزارة الدفاع.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث بهذه الزيارة لم تصدر عنه وزارة الدفاع الروسية أى معلومة تؤكد فيها ما ناقشه وزير الدفاع مع قادة الجيش، ولكن بطبيعة الحال تم تفقد الوضع الميدانى وتطورات العملية العسكرية، بالإضافة إلى أن وزير الدفاع استمع إلى مطالب أفراد الجيش. وتابع: "تشهد مقاطعة دونيتسك معارك عنيفة منذ مدة وهى إحدى المناطق التى تفقدها وزير الدفاع فى زيارته، بالإضافة إلى أن وزير الدفاع أعطى تعليمات للضباط والقادة بضرورة تسريع العملية العسكرية ليتمكن سكان المنطقة من العودة إلى منازلهم، وما زالت هذه المنطقة تتعرض لقصف شديد من القوات الأوكرانية حتى الساعة".

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