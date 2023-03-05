إصابات جدرى القردة فى أوروبا تتجاوز 21 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز ـ فى تقرير أسبوعى نشره اليوم "الأحد" عن تهديدات الأمراض المعدية والقابلة للانتقال فى أوروبا، أنه تم تسجيل 7.543 حالة فى إسبانيا، وفى فرنسا بلغت الحالات 4.127، وألمانيا 3.676 وفى هولندا بلغت الحالات 1.260 حالة.
وأضاف أن مئات الحالات الأخرى تم تسجيلها فى دول إيطاليا والبرتغال وبلجيكا والنمسا والسويد وأيراندا وبولندا والدنمارك وغيرها.
وأشار المركز إلى أن إسبانيا أعلنت فى 28 فبراير الماضى، عن حالتى وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما أعلنت بلجيكا عن حالة وفاة واحدة حتى الآن، وقد بلغ إجمالى عدد الوفيات فى إسبانيا 3 حالات وفى بلجيكا حالتين وفى جمهورية التشيك حالة وفاة واحدة.
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