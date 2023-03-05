عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وطقوسا تلمودية فى باحات "الأقصى"، بالإضافة إلى قيام عدد منهم بـ"السجود الملحمى" بالقرب من أبوابه. وانتشرت قوات شرطة الاحتلال فى باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

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