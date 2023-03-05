وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نسبة الإنفاق الدفاعى من إجمالى الناتج المحلى ما زالت صغيرة، وهو ما زال فى متوسط المعدلات العالمية لهذا الرقم أى تحت 2%، والصين لن تدخل إلى سباق للتسلح ولن تسعى لذلك ولا تحتاجه، الصين لديها القدرة العسكرية للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومى.
وتابع: الزيادة معقولة وتتناسب مع النمو الاقتصادى الصينى، ولا يعنى ذلك أن الصين ستنوى الهجوم على أحد أو المبادرة بالحرب، كما أن الصين تتبنى مبدأ التنمية السلمية ولن تدخل سباقات التسلح.
واستطرد: الصين تعتقد أن النمو يجب أن يستمر وأن يكون هناك تطورا مستمرا، وأن تقدم تنمية مشتركة للعالم، وهى من أهم مهام الحزب والدولة فى هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلل سياسى يوضح لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب زيادة بكين للإنفاق العسكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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