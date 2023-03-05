محلل سياسى يوضح لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب زيادة بكين للإنفاق العسكرى

جدة - نرمين السيد - قال نادر رونج، الكاتب والمحلل السياسى، إن زيادة الإنفاق العسكرى فى الصين هى مجرد زيادة معقولة، وهى من أجل الدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ومواجهة التحديات الأمنية الزائدة التى تواجه الصين.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نسبة الإنفاق الدفاعى من إجمالى الناتج المحلى ما زالت صغيرة، وهو ما زال فى متوسط المعدلات العالمية لهذا الرقم أى تحت 2%، والصين لن تدخل إلى سباق للتسلح ولن تسعى لذلك ولا تحتاجه، الصين لديها القدرة العسكرية للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومى.

وتابع: الزيادة معقولة وتتناسب مع النمو الاقتصادى الصينى، ولا يعنى ذلك أن الصين ستنوى الهجوم على أحد أو المبادرة بالحرب، كما أن الصين تتبنى مبدأ التنمية السلمية ولن تدخل سباقات التسلح.

واستطرد: الصين تعتقد أن النمو يجب أن يستمر وأن يكون هناك تطورا مستمرا، وأن تقدم تنمية مشتركة للعالم، وهى من أهم مهام الحزب والدولة فى هذا العام.