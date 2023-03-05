العالم اليوم - الكويت.. أمر أميري بتعيين رئيس وزراء

انتم الان تتابعون خبر الكويت.. أمر أميري بتعيين رئيس وزراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 12:22 مساءً - صدر أمر أميري في الكويت، الأحد، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونشرت "كونا" بيانا من الديوان الأميري الكويتي أشار إلى أنه جرى تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وأضاف البيان أنه يتعين على رئيس الحكومة المكلّف عرض أسماء الوزراء لإصدار مرسوم تعيينهم.

ولفت إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الذي صدر في 26 يناير الماضي بشأن استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية.

وحمل البيان توقيع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بصفته نائب أمير الكويت.

وفي نوفمبر 2021، فوّض أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ مشعل بتولي بعض صلاحياته الدستورية.

وكان رئيس الوزراء المكلّف هو رئيس الحكومة التي تقدمت باستقالتها في أواخر يناير الماضي.

وذكرت "كونا" في حينها أن الاستقالة جاءت "نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة".

رئيس الوزراء المكّلف في سطور