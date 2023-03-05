مقتل شخص فى إطلاق نار بسوق تجارى بـ أذربيجان

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى. وهاجم مسلح مجهول الهوية موظفى بنك كانوا يقومون بوضع نقود فى ماكينة صراف آلى فى السوق التجارى وهرب من مكان الحادث حاملا حقيبة.

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