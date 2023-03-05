رئيس وزراء اليونان يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، جيانيس أويكونومو، إن اليونان ستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار كارثة القطار التى أودت بحياة 46 شخصا على الأقل.

وأوضح أويكونومو فى إفادة صحفية: "لدينا التزام بفعل كل شيء حتى لا نعيش لحظات كهذه مرة أخرى أبدا"، بحسب صحيفة "كاثمرينى" اليونانية.

وقال أيضا إنه تم التعرف على تسع جثث من عينة الحمض النووى التى قدمها أقارب الضحايا وستستمر العملية بأسرع وتيرة ممكنة.

وردا على سؤال حول عدد الركاب فى حادث تصادم القطارين الذين لا يزالون فى عداد المفقودين، قال أويكونومو إن السلطات ما زالت لا تعرف.

وأضاف: "ليس من السهل التحدث بدقة، لعدد من الأسباب. لم يكن جميع التذاكر تحمل أسماء، فهناك دائما احتمال أن يكون الأشخاص قد استقلوا القطار فى اللحظة الأخيرة".

واصطدم قطاران فى اليونان، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، ووقع الحادث فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضى، بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير فى الاتجاه المعاكس.

وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت الحداد الوطنى لمدة ثلاثة أيام.