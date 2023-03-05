خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: باخموت المعركة الفاصلة فى حوض إقليم دونباس

جدة - نرمين السيد - قال العقيد الركن عبدالجبار العبو، الخبير العسكرى العراقى، إن باخموت تعد المعركة الفاصلة فى حوض إقليم دونباس، وقطعة الدومينو التى إذا وقعت تحت سيطرة القوات الروسية ستتساقط بعدها باقى المناطق والسيطرة على الإقليم بمقاطعتيه دونيتسك ولوهانسك.





وعن أسباب تأخر المعركة فى باخموت، أوضح الخبير العسكرى، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن التحصينات القوية التى أنشأتها القوات الأوكرانية حول المدينة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى المميز من خلال المرتفعات التى تسيطر على المناطق المحيطة بها، صعبا الأمور على القوات الروسية فى اختراقها، وخاضت معارك استنزاف طوال الأشهر الثمانية، لكن مع بداية عام 2023 عزز جبهات القتال ضمنها جبهة "باخموت"، كما أن مجموعة "فاجنر" اتبعت أسلوب الكر والفر، وكثفت من ضغطها على القوات الأوكرانية وكبدتها خسائر كبيرة. وأوضح الخبير العسكرى، أن الشهر الأول من عام 2023 شهد دخول قوات العمليات المظلية الروسية المتخصصة فى القتال القادرة على التعامل فى المناطق الجغرافية بـ"باخموت"، وواصلت القوات المظلية السيطرة على المناطق الشمالية ومناجم الملح فى منطقة سوليدار، وبدأت تتوسع لتنجح فى قطع أهم طريق استراتيجى.

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