الصين: على جيشنا تعزيز الاستعداد القتالى ودعم القدرات العسكرية

جدة - نرمين السيد - أكدت الحكومة الصينية، أنه يتعين على القوات المسلحة تكثيف التدريبات العسكرية والاستعداد بشكل شامل، وتطوير توجيهات استراتيجية عسكرية جديدة، لتعزيز الاستعداد القتالى، وتقوية القدرات العسكرية لإنجاز المهام الموكلة إليها من قبل الحزب والشعب.





وأفادت الحكومة فى تقرير العمل المقدم اليوم الأحد إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، بأن القوات المسلحة الصينية يجب أن تعمل مع التركيز على أهداف الذكرى المئوية لجيش التحرير الشعبى الصينى فى عام 2027، على تنفيذ العمليات العسكرية وتعزيز الاستعداد القتالى وتقوية القدرات العسكرية لإنجاز المهام الموكلة إليها من قبل الحزب والشعب.

وأشار التقرير إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، تم تحقيق سلسلة من الإنجازات الرئيسية فى مجال الدفاع الوطنى والتنمية العسكرية، وتكريس قدر أكبر من الاهتمام للتدريب فى ظل ظروف القتال، وبذل جهود منسقة بشكل جيد لتعزيز العمل العسكرى فى جميع الاتجاهات والمجالات.

وأوضح التقرير أن القوات المسلحة الشعبية نفذت عملياتها بطريقة حازمة ومرنة، وقامت بفعالية بمهام رئيسية تتعلق بالدفاع عن الحدود، وحماية الحقوق البحرية، ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار، والإنقاذ والإغاثة فى حالات الكوارث، والاستجابة لمكافحة كوفيد-19، وحفظ السلام، ومرافقة السفن التجارية.

وأكد التقرير أنه بفضل هذه الجهود تم تعزيز قدرة الصين على تعبئة الدفاع الوطني، وتحقيق حماية كاملة لسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية.