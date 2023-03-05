جدة - نرمين السيد - صدر مرسوم أميرى فى الكويت، اليوم الأحد، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.



جدة - نرمين السيد - صدر مرسوم أميرى فى الكويت، اليوم الأحد، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء. جاء ذلك فى نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام كويتية، منذ قليل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لوزراء الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.