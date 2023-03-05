بريطانيا: روسيا تعانى من نقص الذخيرة وتواصل الهجوم بقوات المشاة

جدة - نرمين السيد - وفى سياق آخر، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، إن أوكرانيا ليست مستعدة لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية، لإبعاد خطر تعرض المحطة لهجمات.

وكتب أوليانوف - على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام": "فى سبتمبر، طرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية هذا المقترح من شأنه إبعاد الهجمات من وإلى محطة الطاقة النووية، لكنه لم ينفذ بعد لسوء الحظ، أوكرانيا ليست مستعدة لذلك".

وتدور معارك طاحنة حول المحطة المذكورة، وهناك مخاوف من حدوث كارثة حيال هذا.