للمرة الثانية.. خروج قطار عن القضبان بأوهايو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرت وكالات أنباء، أفادت السلطات المحلية بأن القطار لم يكن يحمل أى مواد خطرة، ولم يصب أحد بأذى، حيث عمل المسعفون فى مكان الحادث على التأكد من عدم وجود مواد سامة.
ويأتى الحادث فى أعقاب خروج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان فى 3 فبراير الماضى فى إيست بالاستين بولاية أوهايو، على بعد 290 كيلومتراً شمال شرقى سبرينجفيلد، مما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة فى البيئة، وإجبار الآلاف على الإخلاء.
وقالت "نورفولك سذرن" فى بيان، إن خروج 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة عن القضبان، السبت، حدث أثناء توجهه جنوباً بالقرب من سبرينجفيلد. ولم يذكر البيان أى سبب لخروج القطار عن القضبان.
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