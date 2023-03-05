زلزال جديد يضرب سوريا

جدة - نرمين السيد - وبحسب محطات شبكة الرصد الزلزالى فى سوريا، تم تسجيل الهزة الأرضية على عمق 16 كيلومترا، مشيرة إلى أنها تبعد مسافة 56 كيلومترا شمال غرب مدينة تدمر.
وتتوالى الهزات الارتدادية التى تضرب سوريا وعدد من دول العالم، عقب الزلزال المدمر والذى ضرب تركيا وسوريا 6 فبراير الماضى.
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