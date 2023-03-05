مراسلة «القاهرة الإخبارية»: رقعة الاحتجاجات الإسرائيلية تتسع ضد نتنياهو

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن رقعة الاحتجاجات الإسرائيلية تتسع فى تل أبيب والقدس ضد نتنياهو للأسبوع التاسع على التوالى رفضًا للإصلاحات القضائية التى ستهدد حل الدولتين، بحسب محللين إسرائيليين، الذين أكدوا أيضًا أن حكومة "نتنياهو" لا تؤمن بالديمقراطية، وستصبح إسرائيل بعزلة تامة من دول العالم.
وأضافت "السلامين"، خلال رسالة على الهواء بقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل قمة "العقبة" خرجت تصريحات من "نتنياهو" تؤكد التصريح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الأراضى الفلسطينية من الضفة الغربية، رغم رفض "قمة العقبة" لفكرة الاستيطان الذى يقوَّض حلَّ الدولتين.
وأردفت: "حكومة الاحتلال تقوم بمزيد من نهب وسلب الأراضى الفلسطينية المحتلة بحجة عدم الترخيص وأنها أراضٍ عسكرية، أو ملك لغائبين، وهذا منافٍ لكل الأعراف الدولية والقمم والاتفاقيات التى تحدثت عنها منذ أوسلو وحتى الآن".
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