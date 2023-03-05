الدفاع الروسية: وزير الدفاع يلتقى قادة العمليات فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أشارت الدفاع الروسية إلى شويجو يلتقى قادة العمليات فى أوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الروسى قد تفقد قوات بلاده المشاركة فى عملية أوكرانيا، أمس السبت، حيث زار مركز قيادة أحد تشكيلات مجموعة "فوستوك" (الشرق) فى منطقة جنوب دونيتسك، حيث استمع إلى تقرير قائد هذه الوحدة العسكرية عن الوضع الحالى وسير العملية العسكرية.

كما أكد وزير الدفاع الروسى خلال لقائه بالقادة العسكريين فى المنطقة، أهمية ضمان الدعم الشامل لقوات هذه الوحدة، وكذلك ضمان الخدمات الطبية وتنظيم عمل وحدات الدعم، معربًا عن شكره لجميع العسكريين الذين يؤدون مهامهم فى منطقة العمليات الخاصة، وقلد عددًا منهم الأوسمة.