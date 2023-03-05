سلاح الجو الأوكرانى يشن 20 غارة على مواقع تمركز روسية

جدة - نرمين السيد - شن سلاح الجو الأوكرانى خلال الساعات الماضية 18 غارة على أفراد روس ووحدات المعدات العسكرية التابعة لهم، وضربتين على مواقع أنظمة الدفاع الجوى الصاروخية الروسية، ومستودع للذخيرة وجسر للقوات الروسية.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان هيئة الأركان العامة إنه خلال اليوم الماضى، أسقط الجيش الأوكرانى 4 طائرات استطلاع وطائرات بدون طيار، بينما ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية 3 مجموعات للقوات الروسية، وموقعين لنظام الدفاع الجوى ونظامين للحرب الإلكترونية.

وفى المقابل، شنت القوات الروسية 6 ضربات صاروخية و24 ضربة جوية، وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) أكثر من 65 مرة، وتحديداً على البنية التحتية المدنية، وردت أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وأوضح البيان أن الروس يركزون جهودهم على القيام بأعمال هجومية فى اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وشاختارسك، وعلى مدار اليوم الماضي، صد المدافعون الأوكرانيون أكثر من 130 هجومًا فى هذه الاتجاهات.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.