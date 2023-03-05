ترامب: يمكننى إنهاء الصراع فى أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، على قدرته على إنهاء الأزمة الأوكرانية، خلال 24 ساعة فقط، وذلك خلال حديثه أمام المؤتمر السنوى للمحافظين الأمريكيين، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة فى عام 2024.





واعتبر ترامب أن فوزه يبدو ضرورة ملحة، مؤكدا حاجة واشنطن إلى رئيس يمكنه القيام بذلك، إلا أنه لم يفصح عن تفاصيل الخطة التى صاغها لتحقيق هذا الهدف. وقال ترامب: "لن أخبركم عن الخطة، لأنه إذا قمت بذلك، من المحتمل أن أفقد القدرة على حل النزاع فى أوكرانيا". وشدد على أن الحرب الحالية، والتى دخلت عامها الثانى منذ عدة أيام، لم تكن لتحدث حال وجوده فى البيت الأبيض، مؤكدا أن تلك الأوضاع لابد أن تنتهى خلال يوم واحد فقط.

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