خبير لـ«إكسترا نيوز»: الاقتصاد البريطانى فى تدهور مستمر منذ البريكست

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن بعض المتاجر البريطانية تفرض قيودًا على شراء الخضروات والفاكهة، نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التى تعانى منها بريطانيا الآن.





وأكد الدكتور أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الأوضاع الاقتصادية البريطانية تأثرت كثيرًا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ثم جاءت كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتكمل هذه المسيرة المؤسفة. وأضاف فى حديثه، أن جميع التقديرات تقول إن الناتج القومى البريطانى سوف ينكمش فى 2023 بمعدل يزيد عن 2%. وأشار إلى أن الأنانية السياسية فى بريطانيا انعكست بشكل سلبى على الاقتصاد البريطانى، لذا يجب الانتباه للوطن دون النظر للمصالح الشخصية، كما أنه يجب على المجتمع الدولى إيجاد حلول حقيقية لوقف الحرب فى أوكرانيا وعدم المساهمة فى إشعال نيران الحرب أكثر من ذلك، وذلك لأن الحرب الروسية الأوكرانية نتائجها سلبية على العالم بأكمله.

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