ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة: أنا الوحيد القادر على منعها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، انتقد ترامب الانسحاب الأمريكى من أفغانستان فى 2021، قائلاً: "هذا هو أخطر وقت فى تاريخ بلادنا، وجو بايدن يقودنا إلى النسيان".

وأضاف الرئيس الأمريكى السابق، أن العالم يتجه لخوض حرب عالمية ثالثة، إذا لم يحدث شىء سريعًا، مؤكدًا: "أنا المرشح الوحيد الذى يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة".