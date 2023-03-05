جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، انتقد ترامب الانسحاب الأمريكى من أفغانستان فى 2021، قائلاً: "هذا هو أخطر وقت فى تاريخ بلادنا، وجو بايدن يقودنا إلى النسيان".
وأضاف الرئيس الأمريكى السابق، أن العالم يتجه لخوض حرب عالمية ثالثة، إذا لم يحدث شىء سريعًا، مؤكدًا: "أنا المرشح الوحيد الذى يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة: أنا الوحيد القادر على منعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.