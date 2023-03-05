ترامب يفوز بأصوات مؤتمر المحافظين للترشح لانتخابات الرئاسة

جدة - نرمين السيد - وحصل ترامب على 62٪ من التصويت الذى أُعلن عن نتائجه قبل فترة وجيزة من موعده للتحدث إلى الحشد المتجمع فى غايلورد فى فورت واشنطن بولاية ماريلاند.

وحل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس فى المرتبة الثانية بنسبة 20٪ من الأصوات، حسبما أورد موقع فوكس نيوز الإخباري.

وجاء ثالثا بدعم بنسبة 5٪ من الأصوات، المرشح عن الحزب الجمهورى بيرى جونسون، وهو رجل أعمال حاول الترشح لمنصب حاكم ولاية ميشيغان ولكن تم منعه من المشاركة فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.