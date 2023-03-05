العالم اليوم - الصين تستهدف نموا اقتصاديا بنسبة 5% في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 09:22 صباحاً - تستهدف الصين تحقيق نمو اقتصادي قدره "نحو 5 بالمئة" خلال العام الجاري، وفقا لتقرير حكومي نشر في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، الأحد.

ويعقد البرلمان الصيني جلسته السنوية بدءا من الأحد لتسعة أيام، وهو اجتماع يُرتقب أن يشهد منح شي جين بينغ ولاية رئاسية ثالثة.

وبعد ثلاث سنوات من التباطؤ بسبب قيود مكافحة كوفيد "يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا قويا"، وفق ما جاء في تقرير لرئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ قدّمه أمام نحو 3000 نائب.

غير أن هدف النمو المحدد عند نحو 5 بالمئة هو أحد أكثر الأهداف تواضعا منذ عقود. وكانت الصين تهدف العام الماضي إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5 بالمئة.

وسجل ثاني أكبر اقتصادات العالم الذي تضرر بشدة من القيود المفروضة لمكافحة كوفيد منذ قرابة ثلاث سنوات، نموا بنسبة 3 بالمئة فقط عام 2022، وهو ما يمثل أحد أبطأ معدلات النمو منذ ما يقرب من 50 عاما.

وقال التقرير إن الصين تتوقع أن يبلغ عجز ميزانيتها لعام 2023 عند 3.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من نحو 2.8 في المئة في عام 2022.

والسياق الدولي غير مؤات إذ يخشى كثير من الاقتصاديين تباطؤا عالميا وسط ارتفاع التكاليف ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم.