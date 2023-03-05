العالم اليوم - الثاني في شهر.. خروج قطار لشركة نورفولك سذرن عن السكة

انتم الان تتابعون خبر الثاني في شهر.. خروج قطار لشركة نورفولك سذرن عن السكة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 09:22 صباحاً - خرج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان في ولاية أوهايو الأميركية، يوم السبت، في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبا.

وقالت "نورفولك سذرن" إن القطار الذي خرج عن مساره بالقرب من سبرينغفيلد لم يكن يحمل أي مواد خطرة ولم يصب أحد بأذى.

وقالت السلطات المحلية إن المسعفين في مكان الحادث عملوا على التأكد من عدم وجود مواد سامة.

ويأتي الحادث في أعقاب خروج قطار للشركة ذاتها عن القضبان في الثالث من فبراير الماضي في إيست بالاستين بولاية أوهايو على بعد 290 كيلومترا شمال شرقي سبرينغفيلد مما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة وإجبار الآلاف على الإخلاء.

وقالت "نورفولك سذرن" في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن خروج 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة عن القضبان يوم السبت حدث أثناء توجهه جنوبا بالقرب من سبرينغفيلد.

ولم يذكر البيان أي سبب لخروج القطار عن القضبان.

وأضافت الشركة أن الحادث "لا ينطوي على مواد خطرة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. فرقنا في طريقها إلى الموقع لبدء عمليات التنظيف".