هيئة الأركان الأوكرانية: قصفنا جوا 15 موقعا روسيا.. ومحاولات لمحاصرة باخموت

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن تقرير هيئة الأركان حول المعارك، اليوم السبت، أنه "خلال اليوم، شنت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية 12 غارة على أفراد للقوات الروسية والمجموعات العسكرية، وغارتين - على نظام صواريخ روسى مضادة للطائرات، وغارة أخرى - على مستودع ذخيرة للقوات الروسية".

وأوضح التقرير أن القصف استهدف مبان سكنية ومواقع للبنية التحتية المدنية فى مناطق دنيبروبتروفسك وزابوريجيا وخيرسون، وأن هناك أنباء عن وقوع إصابات فى صفوف المدنيين.

وأشار إلى أن القوات الروسية تقوم بمحاولات لمحاصرة باخموت وأنه خلال النهار، صد المدافعون الأوكرانيون العديد من الهجمات فى منطقة دونيتسك.

وفى سياق مختلف، قالت داريا موروزوفا مفوضة حقوق الإنسان فى إقليم دونيتسك - المعلن كجمهورية شعبية من جانب واحد ومنضم لروسيا/، إن تسعة أفراد من قوات الخدمة فى دونيتسك وكاهن عادوا إلى "الجمهورية" بعد تبادل الأسرى.

وكتبت داريا، عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي/ تيلجرام/ فى تعليق أسفل مقطع فيديو يظهر الرجال العائدين إلى دونيتسك: "لقد عاد تسعة من جنود جمهورية دونيتسك الشعبية ورجل دين من الأسر لدى أوكرانيا"

وأوضحت أنه تم نقل أسرى الحرب السابقين إلى المستشفى، حيث يجرى تقديم كل ما يلزم من مساعدة طبية ونفسية.

وكانت موروزوفا قد أعلنت - فى 17 فبراير الماضى - عن إطلاق سراح الجنود التسعة والكاهن من الأسر فى أوكرانيا.