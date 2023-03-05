العالم اليوم - بريغوجين: من الضروري القتال من أجل روسيا هنا والآن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 07:19 صباحاً - حدد مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا وحذر من وقف القتال "هنا والآن".

وقال يريغوجين إنه من الضروري القتال من أجل روسيا "هنا والآن"، محذرا من أن أوكرانيا ستخترق، بمساعدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الخطوط الحمراء مجددا.

وشدد قائلا: "لن تنتهي العملية العسكرية قريبا"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وقال مؤسس فاغنر إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "قد تنتهي حتى غدا، من الممكن سحب كل تلك الخطوط التي توجد عليها قواتنا الآن. ومن المستحسن رسمها بخط عريض، وترسيمها كحدود روسية ووضع قوات حرس الحدود الروسية عليها"، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

غير أن بريغوجين أشار إلى أن "هذا الفرح" لن يدوم طويلا، موضحا أنه "واثق من أن السلطات الأوكرانية ستقرر قريبا، بمساعدة حلف الناتو، اختراق الخطوط الحمراء مجددا".

وقال أيضا إن أوكرانيا ستحاول أن تستعيد "الأراضي التي كانت تنتمي إليها قبل عام 2014"، وفي هذا السياق، خلص بريغوجين إلى أنه "من الضروري القتال من أجل روسيا هنا والآن".

وحذر من أنه إذا انتهت العملية العسكرية الخاصة قريبا، فإن الصراع الجديد قد يكون "أكثر مأساوية ودموية"، وقال: "ليس هناك شك في ذلك".