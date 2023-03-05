الدفاع الأمريكية: التصعيد يعيق الاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وأضافت سترول، خلال مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أن أمريكا ترى أن حل الدولتين يبقى المنصة الأفضل لتعايش الشعبين بكرامة وسلامة، "وأى تصعيد يبعدنا عن حل الدولتين نعتبره مؤذيا".
وحول القلق الأمريكى بشأن التقارب الروسى ـــ الإيرانى عسكريا، أعربت سترول بشدة عن قلقها من زيادة التعاون العسكرى الإيرانى الروسى وانعكاساته على الشرق الأوسط، موضحة أن هناك الكثير من النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار التى تهدد شركاء أمريكا فى المنطقة.. قائلة "نعزز من دفاعات شركائنا فى الشرق الأوسط ليكونوا جاهزين".
وشددت على أن الخيارات العسكرية فى مواجهة إيران دائما على الطاولة وجاهزة فى حال طلب الرئيس الأمريكى جو بايدن ذلك، معتبرة أن الدبلوماسية هى العمل المفضل فى وضع حد لطموحات إيران النووية.
وعن الشراكة السعودية الأمريكية، قالت إن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية على أكثر من مستوى.
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