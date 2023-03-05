العالم اليوم - الصين ترفع ميزانيتها العسكرية بأكثر من 7 بالمائة في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 05:16 صباحاً - أعلنت الصين أن ميزانيتها العسكرية، الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، سترتفع بنسبة 7,2% عام 2023، في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي.
وجرى الإعلان عن هذا المعدل، وهو أعلى مما كان عليه عام 2022 (7,1%) في تقرير لوزارة المال نُشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب.
وتخطط بكين لإنفاق 1.553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن.
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