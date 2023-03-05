العراق: سقوط طائرة مسيرة تابعة للشرطة على منزل وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى، القول إنه تم العثور على طائرة مسيرة تحمل كاميرا تصوير سوداء اللون محطمة الأجنحة ساقطة على أحد المنازل ضمن منطقة سيد سلطان على وسط بغداد.

وأضاف المصدر أنه بعد التدقيق اتضح أن الطائرة تعود للشرطة الاتحادية.