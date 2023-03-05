روسيا تتهم أوكرانيا برفض إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية

جدة - نرمين السيد - قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، إن أوكرانيا ليست مستعدة لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية، لإبعاد خطر تعرض المحطة لهجمات.





وكتب أوليانوف -على موقع التواصل الاجتماعى تليجرام، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية- "فى سبتمبر، طرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية هذا المقترح من شأنه إبعاد الهجمات من وإلى محطة الطاقة النووية، لكنه لم ينفذ بعد لسوء الحظ، أوكرانيا ليست مستعدة لذلك". وتدور معارك طاحنة حول المحطة المذكورة، وهناك مخاوف من حدوث كارثة حيال هذا.

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