البرلمان الأوروبى: نقترح بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد فى 2023

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، اليوم السبت، أن هذا المقترح جاء خلال لقاء ميتسولا بالرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، فى مدينة لفيف غربى أوكرانيا.
وكانت المسئولة الأوروبية قد شددت فى تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعى أمس الجمعة قائلة إن "مستقبل أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى، سوف نسير معك طوال الطريق".
وكان الاتحاد الأوروبى قد وافق فى شهر يونيو الماضى على وضع أوكرانيا على طريق العضوية.
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