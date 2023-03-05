العالم اليوم - ميدفيديف يهزم صديقه روبليف ويحرز لقب بطولة دبي للتنس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مارس 2023 12:22 صباحاً - واصل الروسي دانييل ميدفيديف تألقه وأحرز لقب بطولة دبي المفتوحة للتنس، بتغلبه على مواطنه أندريه روبليف في النهائي.

وتمكن ميدفيديف من الفوز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-2 و6-2 دون مقاومة كبيرة من صديق طفولته روبليف حامل اللقب، ليحصد لقبه الثالث في ثلاثة أسابيع، بعد تتويجه في الدوحة وروتردام.

وعزز ميدفيديف، الذي لم يخسر أي مجموعة في البطولة الجارية، سجله ورفع رصيده إلى 19 لقبا في بطولات المحترفين.

وقال ميدفيديف بعد التتويج "هذا رائع لأني لم أبدأ الموسم بشكل مثالي. في التنس يتملكك الشك عندما لا تفوز بالمباريات، لكن لدي مشاعر أفضل الآن".

وأضاف "أنا سعيد جدا بالأسابيع الثلاثة الماضية وأتطلع للأسابيع المقبلة. أعرف أن أندري قادر على خلق المشاكل لأي منافس. كلما تواجهنا، يحاول أن يجعلني أعاني، وأنا أيضا بدوري أحاول ذلك".

وتابع "استطعت التفوق اليوم، ولكن المباراة المقبلة بيننا قد تمثل قصة مختلفة".

وسجل ميدفيديف البالغ عمره 27 عاما تسعة إرسالات ساحقة وبات سادسا في تصنيف اللاعبين المحترفين، بينما تراجع روبليف إلى المركز السابع.

وقال روبليف في مؤتمر صحفي "أعتقد أن هذا أمر جيد لدانييل بأنه يفعل ذلك لمسيرته ولحياته وأنه يحقق مثل هذه الأشياء. ثلاثة ألقاب متتالية هو أمر لا يصدق. ماذا يمكنني قوله أكثر من ذلك؟".

ويسعى ميدفيديف، بطل أميركا المفتوحة سابقا، لمواصلة الانتصارات عندما يخوض بطولة إنديان ويلز في الولايات المتحدة التي تقام خلال الفترة من 19 مارس وحتى الثاني من أبريل.