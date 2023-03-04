مقتل وإصابة 25 شخصا فى انفجار مصنع للصلب فى بنجلاديش

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 11:23 مساءً - لقى 5 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 20 آخرون فى انفجار مصنع للصلب فى بنجلاديش.

وكشفت سلطات بنجلاديش، اليوم السبت، عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 20 في انفجار في مصنع للصلب قرب مدينة شيتاغونغ الساحلية.

وأشارت قائد الشرطة المحلية طفيل أحمد، إلى أن الانفجار وقع في محطة الأكسجين داخل مصنع شيما في مدينة سيتاكوندا الصناعية، وعلق العديد من العمال داخل المصنع، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس عن وسائل إعلام محلية.

وأوضح أحمد أن عناصر الإطفاء سيطروا على الحريق وأنقذوا الأشخاص الذين كانوا في المصنع.

وفى السياق ذاته، أعلن المسؤول الإداري للمنطقة محمد فخر الزمان، فى تصريحات لوكالة فرانس برس، مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون في الانفجار.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.