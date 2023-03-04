وجاء تراجع سموتريتش عن تصريحاته بعد إدانات عربية وغربية لتصريحاته، ومطالبة مسئولين فلسطينيين لمحاكمته دوليًا على تصريحاته التى تحرض بوضوح على ارتكاب مجزرة ضد الفلسطينيين.
وقال شموتريتش وهو أحد أبرز الوزراء فى حكومة بنيامين نتنياهو - فى تصريح للقناة الـ 12 الإسرائيلية اليوم - إن اختياره للكلمات "لم يكن صحيحًا".
ومع ذلك، أحجم سموترتيش عن وصف عدوان المستوطنين فى بلدة "حوارة " وإقدامهم على حرق عشرات المنازل والسيارات والمتاجر، بأنها "أعمال إرهابية".
وكان يهود أمريكيون ومنظمات مؤثرة فى الولايات المتحدة قد دعت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى عدم منح سموتريتش تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور مؤتمر اقتصادى مقرر فى وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما حدا بالادارة الأمريكية إلى إعلان أنه لا توجد اجتماعات مقررة مع سموتريتش مع مسئولين أمريكيين خلال زيارته.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد وصف تصريحات سموتريتش بأنها مثيرة للاشمئزاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية الإسرائيلى يتراجع عن محو «حوارة» الفلسطينية: كانت زلة لسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.