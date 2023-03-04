سفير أوكرانيا بلندن: بريطانيا سترسل لأوكرانيا ضعف عدد دبابات تشالنجر 2

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بريستايكو قوله "إنه بعد زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكى إلى المملكة المتحدة، تم الاتفاق على أن تزود لندن كييف بضعف عدد دبابات تشالنجر 2 التى تعهدت بها سابقا "، مشيرا إلى أنه فى الوقت نفسه، تعمل بريطانيا بشكل تدريجى على تشكيل إجماع داخل حلف الناتو فيما يتعلق بإرسال طائرات مقاتلة إلى كييف.

وقال بريستاكو "إذا كنا نتحدث عن التدريب العسكرى، فعندئذ طلبنا مجالا واحدا، والآن تعرض علينا بريطانيا زيادته مرتين ونصف هذا العام، لذلك هناك زيادة بنسبة 250 %، وموضوع بعض الأسلحة التى طلبناها، الطائرات على سبيل المثال معقدة، ونحن نبحث عن خيارات، وبشأن الحديث عن دبابات تشالنجر 2، تعهدت بريطانيا بتقديم 14 دبابة، وبعد زيارة الرئيس زيلينسكى إلى لندن، تم الاتفاق على مضاعفة هذا العدد ".

وفى سياق آخر، قال رئيس بلدية مدينة إنرجودار الأوكرانية، دميترو أورلوف إن الروس يستخدمون محطة زاباروجيا درعا نووية لوضع معدات عسكرية وذخيرة وأفراد.

وأضاف أورلوف -فى تصريحات صحفية اليوم السبت- أن معظم القوات الروسية تتمركز فى المحطة لأنهم يشعرون بالأمان فيها، مشيرا إلى أن هناك حاليا ألف جندى روسى على الأقل فى موقع المحطة وفى إنرجودار التى انخفض عدد سكانها، من 53 ألف شخص إلى حوالى 15 ألفا فى عام.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع سابقا على مرسوم يضع محطة زاباروجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا تحت سيطرة الدولة الروسية، كما أصدر تعليمات إلى مجلس الوزراء لتحديد كيفية تنظيم وتشغيل محطة زاباروجيا والتى تخضع للسيطرة العسكرية الروسية منذ مارس الماضى.

وفى سياق متصل، ذكرت الإدارة الإقليمية التابعة لأوكرانيا فى منطقة زابوريجيا اليوم أن القوات الروسية أطلقت صاروخ "إسكندر-كيه" على بلدة فى منطقة زابوريجيا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الإدارة القول إنه "وفقًا لبيانات التحقيق، فى حوالى الساعة الواحدة بالتوقيت المحلى، شن أفراد عسكريون من روسيا هجومًا صاروخيًا باستخدام نظام صواريخ إسكندر- K على إحدى التجمعات الإقليمية فى المنطقة ".

وذكرت الإدارة أن موجة الانفجار أدت إلى حطام واجهات ونوافذ وأسطح منازل السكان المحليين، ولم ترد انباء عن وقوع اصابات حتى الآن.

ووردت تقارير أخرى أن الصاروخ الروسى تم إطلاقه من أراضى شبه جزيرة القرم.