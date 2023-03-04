القاهرة الإخبارية: ارتفاع قتلى قصف زابوريجيا الأوكرانية إلى 11 شخصا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن جهاز الطوارئ الأوكرانى أعلن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا جراء ضربة صاروخية روسية على مبنى سكنى فى مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا إلى 11 شخصا، اليوم السبت، بعد العثور على جثة امرأة وسط الأنقاض.





وأضاف جهاز الطوارئ فى منشور على تطبيق تيليجرام للمراسلة بأن هناك طفلًا بين قتلى الضربة التى أصابت المبنى السكنى المؤلف من خمسة طوابق فى الصباح الباكر يوم الخميس الماضى، وقال مسؤولون من إدارة المنطقة فى منشور آخر إن صاروخًا روسيًا من طراز إس-300 أصاب المبنى. وتوعد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى منشور على تيليجرام بعد وقت قصير من الضربة بمحاسبة روسيا، وقال "الدولة الإرهابية تريد أن تحول كل يوم لشعبنا إلى يوم فزع، لكن الشر لن يسود فى أرضنا".

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