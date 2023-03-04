القاهرة الإخبارية: مقتل 6 أشخاص فى انفجار مصنع أكسجين ببنجلاديش

وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى، خاصة مع استمرار عملية الإنقاذ بالمصنع الواقع فى سيتاكوندا التى تبعد 45 كيلومترًا عن مدينة شيتاجونج الساحلية جنوب شرق بنجلاديش.
وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار.
وقال مسؤول بالحكومة المحلية لـ"رويترز" إن "ست جثث انتشلت من الموقع".
وأوضح مسؤول بالشرطة، نقلًا عن شهود، أن دوى انفجار هائل سمع وهزّ المنطقة فى محيط يصل إلى كيلومترين.
وأسفر حريق ضخم اندلع فى مستودع للحاويات فى المنطقة عن مقتل 50 شخصًا وإصابة نحو 200 فى يونيو من العام الماضى.
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