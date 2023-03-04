الجارحى لـ القاهرة الإخبارية: أمريكا تريد إظهار تناقض الموقف الصينى

جدة - نرمين السيد - تعد مبادرة الصين لوقف الحرب الدائرة فى شرق أوروبا، التى تضمنت وثيقة بها 12 بندا للسلام، أهمها احترام سيادة كل الدول، ووقف الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام، وحماية المنشآت النووية، ذات تحركات محسوبة ومدروسة وشديدة الذكاء وذلك لعدة أسباب، أولها أن الصين تريد أن تنفى عن نفسها أى اتهامات تتعلق بدعم عسكرى لموسكو.





وقال الكاتب الصحفى إبراهيم الجارحى خلال برنامج "بالمنطق" المذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" إن الكلام عن هذا الدعم كان على استحياء قبل طرح المبادرة، ثم فى اليوم التالى لإعلان الصين بنود الوثيقة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها تمتلك "أدلة على اتجاه الصين لمد روسيا بسلاح".

واضاف "الجارحى" أن الولايات المتحدة تريد أن تظهر تناقض الموقف الصينى، إذ كيف تقدم مبادرة سلام وفى الوقت نفسه تقوم بتزويد روسيا بالأسلحة؟.. وخاصة أن هناك ترحيبا من طرفى الأزمة "روسيا وأوكرانيا" وأيضا ترحيب من بعض الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا.

وأوضح أن الرئيس الفرنسى ماكرون أعلن عن زيارة الصين أول أبريل المقبل من أجل إقناع الصين بالضغط على روسيا لوقف الحرب، وأن الرئيس الأوكرانى زيلينسكى يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الصينى شى جين بينج، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيكون مهما جدا للأمن العالمى، إذ يرى زيلينسكى أن الصين تحترم وحدة الأراضى وعليها أن تفعل كل شيء لضمان مغادرة روسيا الأراضى الأوكرانية.

وتابع أن كل ذلك لم يمنع التقارير التى وجهت اتهامات للصين بأنها تدعم روسيا عسكريا، لافتا إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت إن الصين تزود روسيا فى حربها بأوكرانيا بكل ما تحتاجه القوات الروسية من التكنولوجيا الصينية، وأن مراجعة بيانات الجمارك الروسية، أظهرت أن شركات الدفاع الصينية المملوكة للدولة تقوم بشحن معدات الملاحة وتكنولوجيا التشويش وأجزاء الطائرات المقاتلة لشركات الدفاع الروسية المملوكة للحكومة الخاضعة للعقوبات.