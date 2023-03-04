العالم اليوم - أبطال أفريقيا.. فوز أول للأهلي المصري على حساب كوتون سبورت

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مارس 2023 09:22 مساءً - حقق الاهلي المصري انتصاره الأول في منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، وجاء بثلاثية نظيفة على ضيفه كوتون سبور الكاميروني، السبت، على ملعب الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى.

حسم الأهلي المصري فوزه بهذه المباراة المؤجلة بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية، في الشوط الأول بعد تقدمه بهدفين سجلهما محمد شريف (1) والجزائري محمد القندوسي (40) الذي سجل هدفه الأول بالقميص الأحمر منذ انتقاله من وفاق سطيف في يناير.

ووجه البديل رأفت خليل الضربة القاضية للضيوف بهدف في الوقت بدل الضائع (2+90)، ليرفع الأهلي رصيده الى 4 في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط المتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ونقطتين خلف الهلال السوداني الثاني، فيما بقي كوتون سبور من دون نقاط.

وضرب الأهلي بهدف قبل الوصول الى نهاية الدقيقة الأولى بعد تمريرة من التونسي علي معلول لمحمد شريف مررها لطاهر محمد طاهر، فأعادها الاخير عرضية لشريف الذي سددها بيسراه على يسار الحارس مامادو أحمدا ساليو.

وبدا واضحاً تفوق أصحاب الأرض مهاريا وفنيا، وانقذت عارضة مرمى ساليو هدف مؤكد للأهلي بعدما صدت تسديدة حمدي فتحي من داخل منطقة الجزاء (28).

وفي الدقيقة 40، مرر معلول عرضية متقنة حولها القندوسي رأسية داخل الشباك على يسار ساليو.

تحسن أداء لاعبي كوتون سبور بفعل تغييرات مدربهم أبو بكر سليمان وضغطوا على وسط ودفاع الأهلي، لكن هجماتهم افتقدت للفعالية والخطورة على مرمى محمد الشناوي.

وحصل الأهلي على فرصة لإضافة الهدف الثالث برأسية محمد عبد المنعم بعد عرضية من معلول، لكن الكرة مرت بجوار القائم الايسر (57).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين أضاف الأهلي الثالث من هجمة منظمة وعدة تمريرات بين معلول والقندوسي، لتصل الكرة داخل منطقة الجزاء لرأفت خليل الذي سددها داخل الشباك على يسار ساليو.