القاهرة الإخبارية.. هل تناور الصين لعقد صفقات اقتصادية أوروبية؟

جدة - نرمين السيد - على الرغم من كون مخرجات الجلسة التى جمعت الرئيس الأمريكى، جو بايدن، والمستشار الألمانى، أولاف شولتس، قد لمست الملفات المعتادة والأكثر بروزًا على الساحة الدولية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، فإن هناك تكهنات حول المزيد من الملفات التى تطرق إليها الاجتماع بين الجانبين.





وقال عربى مرزوق، مُراسل "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة الألمانية برلين، إن "بايدن وشولتس" دخلا فى جلسة نقاش استمرت لمدة ساعة كاملة، بحثا خلالها المبادرة الصينية لإقرار السلام فى ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف أن المحللين القريبين من المستشارية الألمانية، أكدوا أن محور حديث الجلسة التى جمعت القائدين، تمثل فى كيفية ممارسة الصين لنوع من الضغط على روسيا، بالإضافة إلى الحديث عن الضمانات الأمنية التى يمكن أن تحصل عليها أوكرانيا لإنهاء العملية العسكرية الروسية. وأشار إلى أن الجانبين، ناقشا مسألة إرسال الصين أسلحة نوعية لروسيا، مُؤكدًا أن المحللين يرون بكين غير جادة فى إرسال أسلحة لموسكو، ولكنها تناور بهذا الكارت؛ من أجل الحصول على صفقات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبى.

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