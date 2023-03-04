خبير لـ القاهرة الإخبارية: عجز الموازنة يجبر بريطانيا على ترشيد الاستهلاك

جدة - نرمين السيد - ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير فى بريطانيا، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مع وجود تحديات كبيرة تواجهها الحكومة البريطانية؛ ما يُؤثر على الاستهلاك الخاص من السلع المعمرة وغير المعمرة.





وقال الدكتور على متولى، الخبير الاقتصادى، من لندن، إن من أبرز التحديات التى تُواجه بريطانيا، استمرار التضخم عند مستوى أعلى من 2% والذى يستهدفه البنك المركزى، ومن المتوقع استمرار التحدى حتى منتصف العام المقبل.

وأضاف "متولى"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الضيق المالى يؤثر على الاستهلاك الخاص من السلع المعمرة وغير المعمرة، بالإضافة إلى التأثر فى مبيعات قطاعات كثيرة مثل الضيافة والأغذية والترفيه.

وأشار إلى أن عجز الموازنة يُجبر الحكومة على ترشيد الاستهلاك، ويقيد قدرتها على دعم الإنفاق، خاصة فى طبقة العمال محدودة الدخل والمتأثرة بالتضخم، مع العمل على جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات على التوسع؛ لمواجهة ضعف النمو العالمى.

وأكد أنه تم تعديل وزارى فى فبراير الماضى، لإيجاد طرق لنمو طويل الأجل للبلاد، مُضيفًا أن مد دعم فواتير الطاقة لمدة 3 أشهر أخرى هى خطوة إيجابية، جاءت بعد توافر مساحة للإنفاق؛ لأن عجز الموازنة كان أقل من المتوقع خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الطاقة تحسنًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الدعم، وفى نهاية الشهر الجارى من المتوقع الإعلان عن ميزانية، تتضمن زيادة مرتبات القطاع العام وخفض الضريبة على منتجات الطاقة.