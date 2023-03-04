برلمانى ألمانى سابق للقاهرة الإخبارية: تهديدات روسيا لبرلين جعجعة بلا فائدة

جدة - نرمين السيد - قال جمال قارصلى، النائب السابق فى البرلمان الألمانى، إن تهديدات روسيا لألمانيا حال تصنيع دبابات فى أوكرانيا ما هى إلا "جعجعة" روسية لا فائدة منها، موضحًا أن الغرب بشكل عام لديه إصرار على دعم أوكرانيا، مشيرًا إلى تصريحات المستشار الألمانى "شولتس" فى بيانه أمام البرلمان الألمانى وأكد خلاله على دعم أوكرانيا طالما تحتاج لهذا الدعم.





وأضاف "قارصلى"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا قادرة على تصنيع السلاح فى أوكرانيا، وهذا ما يقلق الجانب الروسى، مؤكدًا أن الغرب لن يقبل انتصار "بوتين" فى هذه الحرب. وتابع أن الغرب لا يقرر نيابة عن الشعب الأوكرانى، لافتًا إلى أن هناك إرادة دولية لاستمرار هذه الحرب التى تعمل على استنزاف الجانب الروسى وانهياره كما انهار من قبل أيام حرب أفغانستان.

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