العالم اليوم - هدف قاتل في مرمى بورنموث يتوج انتفاضة أرسنال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مارس 2023 08:16 مساءً - نجا أرسنال من انتكاسة في سعيه نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتفض بعد التأخر بهدفين وفاز 3-2 على بورنموث بفضل هدف قاتل من ريس نيلسون يوم السبت.

وسجل بورنموث المهدد بالهبوط ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز بعد تسع ثوان بواسطة فيليب بيلينغ، ورغم سيطرة أرسنال أصبحت النتيجة 2-صفر بواسطة ماركوس سينسي قبل مرور ساعة من اللعب.

لكن أرسنال انتفض بشكل قد يؤثر في شكل المنافسة على اللقب.

وقلص توماس بارتي الفارق بالتسجيل في شباك نيتو بعد ساعة من اللعب بقليل، وبعد ثماني دقائق أضاف المدافع البديل بن وايت الهدف الثاني وحاول نيتو إبعادها لكن بعد أن اجتازت خط المرمى.

ومع حماس المشجعين بإستاد الإمارات، واقتراب بورنموث من الخروج بالتعادل، أطلق البديل نيلسون تسديدة قوية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليخرج أرسنال بانتصار مثير.

واستعاد أرسنال التقدم بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي فاز في قوت سابق السبت، بعدما أصبح رصيده63 نقطة من 26 مباراة.

وفي مباراة أخرى، منحت ضربة رأس من المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا انتصارا لتشلسي 1-صفر على ليدز يونايتد المتعثر، ليخفف الضغط على المدرب جراهام بوتر.

وسيطر تشلسي على الشوط الأول وارتطمت تسديدة البرتغالي جواوفيلكس، المنضم على سبيل الإعارة، بالعارضة قبل أن يحول فوفانا ركلةركنية نفذها بن تشيلويل إلى هدف في الدقيقة 53، ليحتفل الجمهور بالهدف الثاني فقط للفريق على ملعبه في 2023.

وهذا الفوز الأول منذ 15 يناير لفريق المدرب بوتر الذي اضطر للدفاع في بعض فترات الشوط الثاني أمام ليدز، الذي حصد ست نقاط فقط خارج ملعبه هذا الموسم.

وترك الفوز غير المقنع تشلسي في المركز العاشر، لكنه منحه دفعة معنوية قبل مواجهة بروسيا دورتموند في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحتاج "البلوز" إلى تسجيل هدفين لتعويض خسارته 1-صفر ذهابا.