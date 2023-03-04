العاهل الأردنى يوجه الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ خطط التحديث الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الملك عبدالله الثانى، اليوم السبت، جانبا من الجلسة الختامية للقاء تفاعلى عقدته الحكومة فى دار رئاسة الوزراء، لاستعراض تقدم سير العمل فى البرنامج التنفيذى لرؤية التحديث الاقتصادى 2023 – 2025.

وأشاد الملك عبدالله الثانى بجهود الحكومة فى إعداد الخطط التفصيلية والجداول الزمنية لرؤية التحديث الاقتصادى، مؤكدا حرصه على متابعة سير عمل الوزارات بشكل شهرى فى تنفيذها.

وبين العاهل الأردنى أهمية إعداد تقارير دورية لإطلاع المواطنين على مستوى التقدم والإنجاز فى تنفيذ الرؤية الاقتصادية.

واعتبر أن اللقاء التفاعلى الذى عقدته الحكومة خطوة مهمة لتعزيز التشاركية والشفافية ومتابعة التقدم فى تنفيذ الرؤية، مثمنا جهود المشاركين فى جلساته، قائلا "أنتم جزء من ضمانة السير للأمام فى هذا البرنامج".

وأكد الملك عبدالله الثانى أن تنفيذ البرنامج مستمر ولن يتغير بتغير فى المسؤولين، مبينا أن تقييم أدائهم سيكون حسب الالتزام بتنفيذ البرنامج.

وأعاد العاهل الأردنى التأكيد على أنه لا تراجع عن مسارات التحديث السياسى والاقتصادى والإدارى، باعتباره مشروعا شاملا للدولة للسنوات المقبلة، على الرغم من المشككين.

واستعرض رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، خلال الجلسة، سير العمل فى البرنامج التنفيذى الأول، معتبرا أنه الأساس الذى يرسى دعائم تنفيذ البرامج الباقية لتحقيق المستهدفات العامة لرؤية التحديث الاقتصادى.

وأشار إلى أن جلسات اللقاء تناولت سير العمل فى البرنامج التنفيذى الأول فى عشرة محاور شملت قطاعات الاستثمار، والصناعة والتجارة، والسياحة، والاقتصاد الرقمى والريادة، والعمل، والصحة، والتربية والتعليم، والمياه والرى، والطاقة، والبيئة.

وأكد الخصاونة أن ضمانات تنفيذ الرؤية مرتبطة بأمرين، الأول هو الالتزام أمام الملك عبدالله الثانى والمتابعة الحثيثة منه، والثانى هو التزام الحكومة بعقد هذه اللقاءات بشكل دورى ليتسنى لشركائها من مختلف القطاعات متابعة التقدم فى التنفيذ.

وبين رئيس الوزراء الأردنى أن الجلسات جددت التأكيد على تلازم مسارات التحديث الثلاثة، وعلى دور الإعلام كشريك فى متابعة تنفيذها.

واستعرض عددا من المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم الظروف الإقليمية والدولية التى شهدها العام الماضى، إلا أن الأردن تمكن من تحقيق نسبة نمو اقتصادى حقيقى بلغت 7ر2 بالمئة، وارتفعت الصادرات الوطنية بواقع 36 بالمئة، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 97 بالمئة مقارنة بالعام الذى سبقه.

وأضاف الخصاونة أن الدخل السياحى ارتفع بنسبة 115 بالمئة، إذ بلغ عدد السياح العام الماضى 4ر1 مليون، بنسبة نمو حوالى 90 بالمئة فى القطاع، مقتربة من سنة الأساس عام 2019.

وبين أن الاحتياطى النقدى وصل معدلات قياسية، إذ بلغ 17 مليار دولار، ويغطى حجم مستوردات المملكة لثمانية أشهر، لافتا إلى أن الأردن تمكن من احتواء الضغوطات التضخمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، والمحافظة على نسبة تضخم 8ر4 بالمئة، وكلف ذلك الخزينة العامة حوالى مليار دينار من خلال دعم المشتقات النفطية ودعم شراء مادتى القمح والشعير.

ولفت الخصاونة إلى أن القطاع المصرفى نما نموا صحيا، وتمكن الأردن من الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية، إذ تم رفع توقعات التصنيف من مستقر إلى إيجابى، وفق وكالة فيتش ووكالة موديز.

وتضمن اللقاء ثلاث جلسات حضرها وشارك فيها 13 وزيرا، وعدد من أعضاء مجلسى الأعيان والنواب، وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، وصحفيون وكتاب مختصون بالشأن الاقتصادى.