العالم اليوم - إصابات خطيرة.. انقلاب حافلة أطفال في جبال الألب الفرنسية

انتم الان تتابعون خبر إصابات خطيرة.. انقلاب حافلة أطفال في جبال الألب الفرنسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مارس 2023 07:19 مساءً - تعرض 40 طفلا لواقعة مخيفة، بعد أن سقطت الحافلة التي كانت تقلهم على منحدر في جبال الألب الفرنسية، السبت، مما تسبب في نقل السائق وشريكه إلى المستشفى بإصابات خطيرة.

وقال عمدة بلدة كورب، فابيان موليك، التي وقع فيها الحادث، إن "18 طفلا وشخصا بالغا آخر عولجوا من إصابات طفيفة"، مؤكدا أن "جميعهم في حالة جيدة"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت الحافلة تقل طلابا في مدرسة ابتدائية إلى منازلهم، بعد رحلة إلى جبال الألب الفرنسية.

وأشار العمدة إلى أن "السيناريو الأكثر احتمالا، هو أن السائق كان يعاني من مشكلة طبية ما أثناء القيادة".

وقال مسؤولون محليون لوسائل إعلام فرنسية، إن "الأحوال الجوية كانت صافية عندما انحرفت الحافلة عن الطريق، ولم يكن هناك جليد أو ثلوج في الجزء الذي سقطت فيه الحافلة"، لافتين إلى أن "جميع الأطفال كانوا يرتدون أحزمة المقاعد".

وفتح المدعي العام الإقليمي تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.