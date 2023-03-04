العالم اليوم - فورمولا 1 .. فيرستابن أول المنطلقين في البحرين

انتم الان تتابعون خبر فورمولا 1 .. فيرستابن أول المنطلقين في البحرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مارس 2023 07:19 مساءً - يبدأ بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن الموسم الجديد من حيث أنهى سابقه، وذلك بعدما أنهى التجارب التأهيلية لجائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، في المركز الأول الأحد في الصخير.

وحسم فرستابن الصدارة في المحاولة الثانية في الفترة الثالثة من التجارب.

وسيكون سائق ريد بول، المتوج باللقب العالمي في الموسمين الماضيين والفائز بالسباق الختامي لعام 2022 في أبوظبي، أول المنطلقين في سباق الأحد أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

وينطلق ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس من المركزين الثالث والرابع توالياً، على أن يكون بطل العالم السابق الإسباني الآخر فرناندو ألونسو من خلفهما في المركز الخامس مع فريقه الجديد أستون مارتن.